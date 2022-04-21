Съдийски назначения: Северозападна трета лига, 27 кръг, 22.04., 17:00 часа
ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ Н. Петров, Ив. Петров, Моллов
„Вихър“ (Сл.) – „Локомотив“ (Г. Ор.) Ст. Колев, Велков, Денчев
„Академик“ – „Локомотив 1927“ (Др.) М. Въжарски, Матанов, Конов
„Локомотив“ (Мездра) – „Левски 2007“ П. Иванов, Щирков, Янев
„Спартак Плевен“ – „Ботев 2“ (Вр.) Г. Ечева, Арабаджиев, Димитрова
„Партизан“ – ФК „Дреновец“ П. Кузев, Кинов, Чавдаров
„Янтра“ (П. Тр.) – „Етър ВТ2“ 21.04. Вл. Киролов, Мачев, Михов
Забележка: Срещите от областните футболни групи са отложени.