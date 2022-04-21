четвъртък, април 21, 2022
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна трета лига, 27 кръг, 22.04., 17:00 часа

БОРБА БГ 25 Четения

ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ Н. Петров, Ив. Петров, Моллов

„Вихър“ (Сл.) – „Локомотив“ (Г. Ор.) Ст. Колев, Велков, Денчев

„Академик“ – „Локомотив 1927“ (Др.) М. Въжарски, Матанов, Конов

„Локомотив“ (Мездра) – „Левски 2007“ П. Иванов, Щирков, Янев

„Спартак Плевен“ – „Ботев 2“ (Вр.) Г. Ечева, Арабаджиев, Димитрова

„Партизан“ – ФК „Дреновец“ П. Кузев, Кинов, Чавдаров

„Янтра“ (П. Тр.) – „Етър ВТ2“ 21.04. Вл. Киролов, Мачев, Михов

 

Забележка: Срещите от областните футболни групи са отложени.

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