Дуги Уайт от „Рейнбоу“ и шест български банди ще посрещнат първото юлско слънце на Камен бряг

Бившият вокалист на „Рейнбоу“ Дуги Уайт и шест родни банди ще свирят на Джулая в местността „Огънчето“ край Камен бряг, съобщават от Община Каварна. Уайт, известен и с участието си в La Paz, Alcatrazz и Michael Schenker Group, и българската група John Steel ще изнесат едночасов концерт, включващ най-големите световни рок хитове. В първите минути на изгрева той ще изпълни емблематичната песен на „Юрая Хийп“ от 1971 г. – „Джулай морнинг“. За доброто настроение ще се погрижат още Red House, Do Sho Band, Drive Your Life, „Антифриз“ и Sheky and the Band.

Купонът започва в 23:00 часа и ще продължи до 6:00 сутринта, казват организаторите.

БТА