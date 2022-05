Фондация обявява национален конкурс за есе на английски език

Фондация ,,Солидарност в действие” обявява национален конкурс за есе на английски език, отворен за участие за всички млади хора на възраст между 15 г. и 25 г. Това съобщиха от неправителствената организация.

За участие в конкурса е нужно да се попълни онлайн формуляр и да се изпрати есе между 700 и 1400 думи, отговарящо на един от следните въпроси: 1. What matters to me and why? 2. What is a problem in my school, university, community оr country, and what should be done about it? 3. What would I do with my time, if I didn’t have to work for money? 4. What is the most important life lesson I have learned so far?

Крайният срок за изпращане на формуляра е 15 май, 23:59 ч. Сайтът на конкурса е https://solidarityworks.eu/konkurs2022/ . Получените есета ще бъдат оценени от екипа на фондацията и победителите ще бъдат обявени на 1 юни, на фейсбук страницата ни и по имейл.

Създателите на най-оригиналните есета ще получат пълна стипендия за участие в един от летните младежки лагери на фондацията Immersion Academy, където се развиват умения за лидерство и критично мислене, докато се говори изцяло на английски език в продължение на седмица. Двете издания на лагера ще се състоят между 15 и 21 юли, както и между 29 юли и 4 август с участието на млади хора от цялата страна и на доброволците на организацията от Египет, Мароко и Тунис.

Най-активните и мотивирани участници в конкурса ще получат подкрепа за реализирането на малки проекти в местните си общности, които ще разработят по време на Immersion Academy. Тримата най-високо оценени младежи ще получат комплекти от книги, предоставени от издателска къща AMG Publishing, които освен това ще зарадват всички участвали с промо код за отстъпка на книгите в сайта им. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в дигитален сборник, който ще се разпространява свободно.

Бта