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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Крими 

Задържаха мъж от Свищов, заплашвал с нож опоненти

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36-годишен мъж от Свищов е задържан за закана за убийство. На 12 май около 23,00 ч. в РУ – Велико Търново е получен сигнал за мъж, който заплашвал с нож други двама мъже. Разпрата се разиграла в жилище в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че съпричастен към извършеното деяние е 36-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Свищов. Той е задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.

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