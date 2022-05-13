Задържаха мъж от Свищов, заплашвал с нож опоненти

36-годишен мъж от Свищов е задържан за закана за убийство. На 12 май около 23,00 ч. в РУ – Велико Търново е получен сигнал за мъж, който заплашвал с нож други двама мъже. Разпрата се разиграла в жилище в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че съпричастен към извършеното деяние е 36-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Свищов. Той е задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.