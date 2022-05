Уникален миг на „Митичния“- влюбен поиска ръката на приятелката си с транспарант

Мачът между „Етър ВТ“ и „Добруджа“3:2 със сигурност ще остане незабравим за двама влюбени. В почивката на двубоя на днешния 21 май привърженик на „виолетовите“ с уникален жест предложи брак на своята приятелка. От козирката на стадион „Ивайло“ пред очите на нищо неподозиращата дама се спусна огромен транспарант с надпис „Поля, ще се омъжиш ли за мен???“

Поля буквално се разтрепера и се разплака от радост, попадайки в прегръдките на Стойчо Кушлев, който пък чу заветното „да“. Приятелско рамо на влюбените удариха момчетата от фенклуба, които преди мача закачиха транспаранта на козирката и после го спуснаха плавно надолу.

Дикторът на стадиона веднага реагира и по уредбата поздравиха двойката с емблематичната песен „Can’t Take My Eyes Off You“ на Франки Вали.

Поля е дъщеря на една от легендите на „Етър“ – неотразимия голмайстор на „болярите“ от 80-те години Ивелин Младенов.