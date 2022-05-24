Абитуриенти 2022 (обновена на 24 май)
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
СОУ „Емилиян Станев“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Старопрестолна професионална гимназия по икономика
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
ПРЕДИ ДЕФИЛЕТО
Конкурс на „Борба“: Мис и Мистър Бал 2022 за Великотърновска област
ПЪРВА БАЛНА ВЕЧЕР
ПГТ „Д-р Васил Берон” Велико Търново
ПГСАГ „Ангел Попов“
гр. Велико Търново
СУ „Емилиян Станев”
гр. Велико Търново
Сн. Ана Райковска и Сашка Александрова
Професионална гимназия по моден дизайн
гр. Велико Търново
ПГАТ „Ц. Церковски“
гр. Павликени
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
гр. Свищов
СУ „Иван Момчилов“
гр. Елена
СУ „Вичо Грънчаров“
гр. Горна Оряховица
СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ ЖИВКОВ“
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Професионална гимназия по туризъм
„Д-р Васил Берон“
гр. Велико Търново
Свищовска професионална гимназия
„Алеко Константинов“
гр. Свищов
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖП ТРАНСПОРТ
„Никола Йонков Вапцаров“
гр. Горна Оряховица