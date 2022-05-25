Абитуриенти 2022 (обновена на 25 май)

ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО

Професионална гимназия по моден дизайн

ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО

СУ „Вела Благоева“

ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО

Спортно училище „Георги Живков“

ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО

Професионална гимназия по електроника „Александър Ст. Попов“

ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО

ЧПГ Американски Колеж – АРКУС

ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“

ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО

ПРЕДИ ДЕФИЛЕТО

Конкурс на „Борба“: Мис и Мистър Бал 2022 за Великотърновска област