Абитуриенти 2022 (обновена на 25 май)
ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО
Професионална гимназия по моден дизайн
ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО
СУ „Вела Благоева“
ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО
Спортно училище „Георги Живков“
ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО
Професионална гимназия по електроника „Александър Ст. Попов“
ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО
ЧПГ Американски Колеж – АРКУС
ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО
Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“
ТРЕТА БАЛНА ВЕЧЕР В. ТЪРНОВО
ПРЕДИ ДЕФИЛЕТО
Конкурс на „Борба“: Мис и Мистър Бал 2022 за Великотърновска област
АБИТУРИЕНТИТЕ НА СВИЩОВ
СУ „Димитър Благоев“
СУ „Николай Катранов“
СУ „Цветан Радославов“
СПГ „Алеко Константинов“
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
СОУ „Емилиян Станев“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Старопрестолна професионална гимназия по икономика
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“
ВТОРА БАЛНА ВЕЧЕР
ПРЕДИ ДЕФИЛЕТО
ПЪРВА БАЛНА ВЕЧЕР
ПГТ „Д-р Васил Берон” Велико Търново
ПГСАГ „Ангел Попов“
гр. Велико Търново
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”
гр. Велико Търново
СУ „Емилиян Станев”
гр. Велико Търново
Сн. Ана Райковска и Сашка Александрова
Професионална гимназия по моден дизайн
гр. Велико Търново
ПГАТ „Ц. Церковски“
гр. Павликени
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
гр. Свищов
СУ „Иван Момчилов“
гр. Елена
СУ „Вичо Грънчаров“
гр. Горна Оряховица
СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ ЖИВКОВ“
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Професионална гимназия по туризъм
„Д-р Васил Берон“
гр. Велико Търново
Свищовска професионална гимназия
„Алеко Константинов“
гр. Свищов
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖП ТРАНСПОРТ
„Никола Йонков Вапцаров“
гр. Горна Оряховица