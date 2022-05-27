На 17.06.2022 г., от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Свищов: ул. „Арда“, ул. „Росица“, ул. „Георги Тишев“, ул. „Христаки Павлович“, ул. „Полковник Манолов“, ул. „Полковник Иванов“, ЦДГ „Калина Малина“, ул. „Тодор Миланович“, ул. „Сава Пенев“, БКС, бившето СОУ „Алеко Константинов“, ж.к. „Дунав“, част от ул. „Георги Матев“, ул. „Градево“, част от СУ „Николай Катранов“, част от ул. „33-ти Свищовски полк“, ул. „Александър Божинов“, ул. „Средна гора“, част от ул. „Петър Ангелов“, СУ „Димитър Благоев“, СПГ „Алеко Константинов“, частните лекарски кабинети във МБАЛ „д-р Д.Павлович“, МБАЛ „д-р Д.Пав ович“, Пожарната, част от ул. „Люлин“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Димитър Паничков“, част от ул. „Григор Стоянов“, ул. „Никола Петков“, част от ул. „Трети Март“, част от ул. „Цар Освободител“, някой обекти в района на площад Свобода , магазин БИЛЛА във град Свищов, кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“/бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал, района на „Устрем“ ООД във град Свищов.