Трима са тазгодишните носители на званието „Почетен гражданин на Община Горна Оряховица“

Концерт и атрактивен пиротехнически спектакъл сложиха финал на празника на града

АКАД. ПРОФ. Д. ИСТ. Н. ВАСИЛ НИКОЛОВ, АРХ. ЙОРДАН КАРАСТОЯНОВ И ЙОРДАН ДИМИТРОВ СА ТАЗГОДИШНИТЕ НОСИТЕЛИ НА ЗВАНИЕТО „Почетен гражданин на Община Горна Оряховица“. Отличията бяха връчени на тържествената сесия на Общинския съвет по повод празника на града в неделя вечер. Гости на проявата бяха заместник-председателят на 47-ото народно събрание Росица Кирова, народните представители Димитър Николов, д-р Костадин Ангелов, Йордан Терзийски, Цвета Галунова, областният управител Людмила Илиева, заместник областният управител Огнян Стоянов, Великотърновският митрополит Григорий, инж. Даниел Панов – кмет на Велико Търново и председател на НСОРБ, кметове, председатели на общински съвети, ръководители на институции.

Акад. проф. д. ист. н. Васил Николов е горнооряховчанин и е преминал целия си досегашен професионален път на археолог праисторик в Националния археологически институт с музей на БАН – от 1984 г. до днес. От януари 2017 г. до януари 2021 г. е заместник-председател на Българската академия на науките. През октомври 2021 г. е избран за академик на БАН.

Посмъртно със званието „Почетен гражданин“ бе удостоен арх. Йордан Карастоянов, роден през 1922 г. в Поликраище. Проектант е на парк „Никола Петров“ и в съавторство на скулптурната фигура на Никола Петров на площада в Горна Оряховица. По негов проект е изграден районният универсален магазин, участва в идейния проект на ГУМ. В сътрудничество с авторски колективи и проектантски групи са проектирани и изградени сградите на киното, хотел „Раховец“, вила „Раховец“, сградата на Панорамата, Летния театър, оформлението на парк „Христо Ботев“, старата сграда на Общината и др. Жизненият път на арх. Карастоянов приключва през 1999 г.

Третият носител на званието – Йордан Димитров, е роден през 1933 г. в с. Нова Върбовка и макар да не е кореняк горнооряховчанин, записва завинаги името си в културната история на града.

Трима са наградени за принос в сферата на образованието и науката. Блажо Блажев – старши начален учител в СУ „Георги Измирлиев“, с 37 години стаж. За принос в сферата на образованието е отличена и Емилия Косева. От 1985 г. работи като учител по български език и литература в различни горнооряховски училища. От 1992 г. е преподавател в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“. Отличена в сферата на образованието е и Валентина Маринова – учител по изобразително изкуство в СУ „Вичо Грънчаров“. С НАГРАДА ЗА ПРИНОС В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО БЕ УДОСТОЕНА Д-Р ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА. От края на 1959 г. до 1993 г. тя е част от колектива на Транспортна болница. Работи активно в продължение на 55 години – от 25- до 80-годишна възраст, като 52 години от професионалния й път са посветени на живота и здравето на жителите на Горна Оряховица и околността.

За принос в сферата на спорта е отличен старши треньорът и председател на ХК „Локомотив“ Йордан Димитров. За принос в сферата на икономиката тази година е отличен Стефан Шоселов. По професия е медик, а от 33 години работи в частния бизнес. В момента оглавява структурата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България в Стара Загора. Инвестира в изграждането на Ритейл парк – Горна Оряховица, в северната част на кв. „Пролет“, в който са открити над 100 работни места. За принос в социалната сфера бе награден Петър Благинов – член на УС на фондация „Център Промяна“ в Горна Оряховица. През 2011 г. заедно с баща си пастор Христо Благинов и пастор Стоян Стоянов основават Център „Промяна“, в който и до днес намират помощ хора в неравностойно положение, останали без дом по различни причини. След тържествената сесия на пл. „Георги Измирлиев“ бе издигнато знамето на Горна Оряховица. Празничен благослов към горнооряховчани и жителите на общината отправиха Великотърновският митрополит Григорий и отец Зоран Мамучевски. Горнооряховчани бяха поздравени и от кмета на общината инж. Добромир Добрев. „Богатството на всеки град са хората. Горнооряховчани са трудолюбиви, упорити, гостоприемни и добросърдечни. Затова градът ни е богат и духът горнооряховски е съхранен през вековете“, каза в словото си инж. Добрев.

МНОГО МУЗИКА ПРЕДЛОЖИ КОНЦЕРТЪТ, ПОДГОТВЕН ЗА ПРАЗНИКА НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА. МАРАТОНЪТ ЗАПОЧНА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АТРАКТИВНИТЕ МУЗИКАНТИ ОТ ДУХОВ ОРКЕСТЪР „ДЖУНИЪР БЕНД“. След тях на сцената се качиха изпълнителите от вокална формация „Оренда“ и вокален състав „Графити“ при НЧ „Напредък – 1869“. Ръководени от вокалния педагог Аделина Колева, музикалните таланти подгряха подобаващо публиката за изпълненията на рок група „Диана експрес“. Повече от час Митко Щерев, Илия Ангелов и компания направиха музикална разходка на публиката през златните хитове на групата. На сцената звучаха „Душа“, „Северина“, „Есен“, „Признание“, преминаха през култовата музика от филма „Осъдени души“, за да завършат с емблематичната „Наследство“, или по-популярна като „Две праскови и две череши“. Изпълненията на „Диана експрес“ бяха музикално удоволствие за феновете на групата, които пяха заедно с музикантите.

След това ритъмът на сцената рязко се смени, защото на нея се качиха Павел и Венци Венц. Скандиранията на почитателите им бяха завидни и успешно се конкурираха с мощното озвучаване на сцената. Публиката не спря да пее с тях от първата до последната песен.

На финала на празничния ден публиката имаше възможността да се наслади на екзотичен пиро-музикален спектакъл. Небето над Горна Оряховица бе озарено от светлини под звуците на култовата песен на „Рейнбоу“ Can’t Let You Go.