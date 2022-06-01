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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Областна футболна група „Юг“, 18-и кръг. Резултати

БОРБА БГ 13 четения 0 коментара

ФК „Първомайци“- „Ботев“ (Дебелец) 5:1

„Вихър“ (Добри дял)- „Янтра“ (Драганово) 0:0

„Росица“ (Поликраище) – „Победа“ (Кесарево) 7:1

ФК „Долна Оряховица“ – „Спортист“ (Козаревец) 2:7

„Ботев“ (ГНС) – „Ботев“ (Крушето) 7:4

Крайно класиране:

 

1 ФК „Първомайци“ – Първомайци 71 – 18 48
2 ФК „Росица“ – Поликраище 47 – 27 36
3 ФК „Спортист“ – Козаревец 57 – 24 32
4 ФК „Янтра“ – Драганово 29 – 13 32
5 ФК „Ботев“ – Горско Ново село 52 – 29 31
6 ФК „Ботев“ – Дебелец 36 – 35 27
7 ФК „Вихър“ – Добри дял 37 – 26 26
8 ФК „Долна Оряховица“ – Долна Оряховица 31 – 62 13
9 ФК „Победа“ – Кесарево 9 – 66 6
10 ФК „Ботев-33“ – Крушето 24 – 93 2

 

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