Областна футболна група „Юг“, 18-и кръг. Резултати
ФК „Първомайци“- „Ботев“ (Дебелец) 5:1
„Вихър“ (Добри дял)- „Янтра“ (Драганово) 0:0
„Росица“ (Поликраище) – „Победа“ (Кесарево) 7:1
ФК „Долна Оряховица“ – „Спортист“ (Козаревец) 2:7
„Ботев“ (ГНС) – „Ботев“ (Крушето) 7:4
Крайно класиране:
|1
|ФК „Първомайци“ – Първомайци
|71 – 18
|48
|2
|ФК „Росица“ – Поликраище
|47 – 27
|36
|3
|ФК „Спортист“ – Козаревец
|57 – 24
|32
|4
|ФК „Янтра“ – Драганово
|29 – 13
|32
|5
|ФК „Ботев“ – Горско Ново село
|52 – 29
|31
|6
|ФК „Ботев“ – Дебелец
|36 – 35
|27
|7
|ФК „Вихър“ – Добри дял
|37 – 26
|26
|8
|ФК „Долна Оряховица“ – Долна Оряховица
|31 – 62
|13
|9
|ФК „Победа“ – Кесарево
|9 – 66
|6
|10
|ФК „Ботев-33“ – Крушето
|24 – 93
|2