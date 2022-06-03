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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Образование Свищов 

Прием след седми клас – профили и професии в СПГ „Алеко Константинов“

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Скъпи ученици, уважаеми родители,

като част от поредицата публикации, популяризиращи  възможностите за обучение след седми клас в образователни институции на територията на община Свищов, днес ви представяме в систематизиран вид  информация за предлаганите  от СПГ „Алеко Константинов“ профили и професии,  включени в план-приема за учебната 2022/2023 година.

Отдел „Образование“ към община Свищов

Линк: https://obrazovanie-sv.bg/wp-content/uploads/2022/06/spg.pdf

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