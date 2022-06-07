Новини Момчета 07.06.2022 БОРБА БГ 134 четения 0 коментара Светломир Събев от гр. Велико Търново, Спортно училище „Георги Живков“ Виктор Иванов от гр. Велико Търново, ПГСА „Ангел Попов” Кирил Маринов от гр. Лясковец, ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“, гр. Горна Оряховица Денислав Димов от гр. Велико Търново, СУ „Емилиян Станев“ Мартин Василев от гр. Велико Търново, СУ „Емилиян Станев“ Шукри Силистралиев от гр. Велико Търново, ПХГ ”Св. Св. Кирил и Методий” Янислав Дъртаков от гр. Велико Търново, ПГСАГ „Ангел Попов“