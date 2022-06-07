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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Новини 

Момчета

БОРБА БГ 134 четения 0 коментара
Светломир Събев от гр. Велико Търново, Спортно училище „Георги Живков“
Виктор Иванов от гр. Велико Търново, ПГСА „Ангел Попов”
Кирил Маринов от гр. Лясковец, ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“, гр. Горна Оряховица
Денислав Димов от гр. Велико Търново, СУ „Емилиян Станев“
Мартин Василев от гр. Велико Търново, СУ „Емилиян Станев“
Шукри Силистралиев от гр. Велико Търново, ПХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”
Янислав Дъртаков от гр. Велико Търново, ПГСАГ „Ангел Попов“

 

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