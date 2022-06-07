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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Новини 

Момичета

БОРБА БГ 168 четения 0 коментара
Александра Младенова от Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
Василена Цветкова от гр. Велико Търново, ПГСАГ ,,Ангел Попов“
Карина Трифонова от гр. Килифарево, Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново
София Кусева
Адриана Мусева от гр. Долна Оряховица, ПГЛПИ “Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица
Даря Денева от гр. Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
Никол Кисьова от гр. Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
Християна Христова от гр. Горна Оряховица, СУ „Вичо Грънчаров“
Марина Даскалова от гр. Велико Търново, ПГТ ,,Д-р Васил Берон”

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