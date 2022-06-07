Новини Момичета 07.06.202207.06.2022 БОРБА БГ 168 четения 0 коментара Александра Младенова от Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Василена Цветкова от гр. Велико Търново, ПГСАГ ,,Ангел Попов“ Карина Трифонова от гр. Килифарево, Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново София Кусева Адриана Мусева от гр. Долна Оряховица, ПГЛПИ “Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица Даря Денева от гр. Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Никол Кисьова от гр. Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Християна Христова от гр. Горна Оряховица, СУ „Вичо Грънчаров“ Марина Даскалова от гр. Велико Търново, ПГТ ,,Д-р Васил Берон”