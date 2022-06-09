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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Образование 

Нови участници в конкурса „Мис и Мистър Бал 2022 – Великотърновска област“. Вижте кои са те

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Кандидати

Конкурс на „Борба“: „Мис и Мистър Бал 2022 за Великотърновска област“

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