Образование Нови участници в конкурса „Мис и Мистър Бал 2022 – Великотърновска област“. Вижте кои са те 09.06.202209.06.2022 БОРБА БГ 187 четения 0 коментара Илияна Илиева от гр. Велико Търново, ПГСАГ „Ангел Попов“ Патрисиа Николова от гр. Павликени, СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени Ивелин Иванов от гр. Павликени, Спортно училище „Георги Живков“, гр. В. Търново Пресиян Атанасов от гр. Велико Търново, ПМГ „Васил Друмев“ Станислав Рашков от гр. Велико Търново, СУ „Георги Живков“ Кристиян Цветанов от с. Правда, СУ „Вичо Грънчаров“, гр, Г. Оряховица Кандидати Конкурс на „Борба“: „Мис и Мистър Бал 2022 за Великотърновска област“