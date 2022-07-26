На 12.08.2022 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Никола Габровски “ № 67, 68,71,74,78 / офиси , магазини , гаражи / и фирмите : „КОНЕКС ЕООД“ „ЕТ НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА“ „ОДБХ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ „ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ 2001EООД“ „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД“ „С&Т ЕООД“ „ЛАЙТС ООД“ „ООД МИЛЕВ“ „ЕМУ АД“ „ФАРМНЕТ EАД“ „РОСИ ЕООД“ „ФЕНИКС-ВТ ЕООД“ „ТЕРА ЕКО-97 ЕООД“ „ДМ ПАРТС ЕООД“ „ЕТ ГАРАНТС РОЙ“ „АГЛИКА АД“ „МАСИВ ООД“ „ВТПГ – СТРОЙМАТ ООД“ „СИНЕРДЖИ ПЛЮС ООД“ „СТОНОТЕКС ООД“ „РАДО МИЛЕВ ООД“ „МЕМ ЕООД“ „РАДИ 1305 ЕООД“ „СЛАВЕЯ ЕООД“ „КОРЕКТ-М ЕООД“ .

На 12.08.2022 г., от 09:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – кв. „Бузлуджа“ – ул.“Стефан Мокрев“, ул.„Константин Паница“ №4, 5, ул. „Георги Живков“ № 1, 3, ул. „Деню Чоканов“ № 1, 2, 4, 6, 8, Завод за телферни електродвигатели „Елмот АД“.