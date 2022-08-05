НС на БСП определи водачите на листи за предстоящите избори, за 4-ти МИР Велико Търново е Явор Божанков

Националният съвет на БСП определи водачите на листи за участие на коалиция „БСП за България” в предстоящите избори за 48-ото Народно събрание. Това съобщиха от пресцентъра на БСП. Решението е прието със 105 гласа „за”, без „против” и 5 гласа „въздържал се”.

В Първи МИР Благоевград водач ще е Корнелия Нинова, във 2-и МИР Бургас – Петър Кънев, в 3-и МИР Варна – Борислав Гуцанов. За водач в 4-и МИР Велико Търново е определен Явор Божанков, за 5-и МИР Видин – Филип Попов, за 6-и МИР Враца – Атанас Зафиров, а за 7-и МИР Габрово – Валери Митов.

В 8-и МИР Добрич листата ще води Мая Димитрова, в 10-и МИР Кюстендил – Бойко Клечков, в 11-и МИР Ловеч – Вяра Йорданова, 12-и МИР Монтана – Ирена Анастасова, в 13-и МИР Пазарджик – Драгомир Стойнев, в 14-и МИР Перник – Любомир Бонев, в 15-и МИР Плевен – проф. Румен Гечев, в 16-и МИР Пловдив-град – Кристиан Вигенин, в 17-и МИР Пловдив-област – Веска Ненчева, в 18-и МИР Разград – Добрин Добрев, а в 19-и МИР Русе – Иван Иванов.

За водач в 20-и МИР Силистра е определен Момчил Неков, в 21-и МИР Сливен – Деян Дечев, в 22-и МИР Смолян – Емил Хумчев, в 23-и МИР София – Христо Проданов, в 24-и МИР София – Георги Свиленски, в 25-и МИР София – Корнелия Нинова, в 26-и МИР София-област – Иван Ченчев, в 27-и МИР Стара Загора – Георги Гьоков, в 28-и МИР Търговище – Светослав Стефанов, в 29-и МИР Хасково – Смиляна Нитова – Кръстева, в 30-и МИР Шумен – Иван Иванов, а в 31-ви МИР Ямбол – Кристиан Вигенин.

БТА