С церемония по награждаване и концерт на оркестър „Канарите“ бе сложен финал на десетото издание на МФФ „Фолклорен извор“

На 7 август с концерт на оркестър „Канарите“ и церемония по награждаване на най-добре представилите се участници бе сложен финал на десетото, юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“. Фестивалът се провежда под патронажа на Министерство на културата на Република България и се организира от Сдружение „Фолклорен извор“, НЧ „Светлина – Царевец 1927”, Община Свищов и Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО – CIOFF. От тази година, с цел опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, партньор на сдружението е и Националният научен експедиционен клуб ЮНЕСКО.

От 3 до 7 август събитието събра над 5 хиляди участници от цялата страна, които мериха сили в един от най-престижните фолклорни фестивали у нас. В края на всяка от конкурсните вечери публиката на фестивала се радваше на уникални концерти на български и чуждестранни групи и ансамбли, които бяха своеобразен подарък от организаторите. Във финалната вечер настроението беше отново гарантирано с концерт на оркестър „Канарите“, които допълнително подсилиха емоциите около награждаването.

По повод 10-годишнината на МФФ „Фолклорен извор“ фестивалната статуетка тази година беше променена и вече е с нов облик. Дело на скулптора Адриан Новаков, тя е истинско произведение на изкуството с висока художествена стойност. В статуетката са вплетени символите на фестивала в съчетание с елементи от българския фолклор, и олицетворява високото майсторство в изпълнението на всеки, който ще я притежава от тук нататък. Бронзовата пластика бе връчена на най-добре представилите се участници, заслужили трите най-големи отличия, които журито на фестивала присъди.

Ето и нейните първи носители:

ЛАУРЕАТ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР – Ансамбъл „Китка шарена“, НЧ „Просвета 1935“ с. Катунци, об. Благоевград;

ЛАУРЕАТ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР – ШНИ „Потомци“, НЧ „Напредък 1870“, гр. Лясковец, обл. Велико Търново;

ГЛАСЪТ НА ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР – Дарина-Наталия Янева, ШНП „Фолклорна магия“ гр. Варна.

Със специални награди, бяха отличени:

ТРАДИЦИЯ ЗАВИНАГИ – РАЗДЕЛ „БЪЛГАРСКО ХОРО“ – ТС „Габра“ от НЧ „Стоян Богданлийски 1931“ с. Габра, обл. София;

ТРАДИЦИЯ ЗАВИНАГИ – РАЗДЕЛ „ЧИТАЛИЩЕ“ – НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово, обл. Разград;

НАГРАДА „ФОЛКЛОРНА ЗВЕЗДИЦА” – Кристиян Николов от ШНП „Фолклорна магия“ гр. Варна;

НАГРАДА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР – Павел Лазаров от НУИ „Добри Христов“ гр. Варна;

НАГРАДА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ ЗА АВТЕНТИЕН ФОЛКЛОР – ФА „Капанци“ от НЧ „Пробуда 1922“ гр. Опака, обл. Търговище;

НАГРАДА НА ННЕК – ЮНЕСКО – НЧ „Хр. Смирненски 1926“ с. Здравец, обл. Варна;

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА – ДТС „Весело хорце“ гр. Велики Преслав, обл. Шумен;

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ – Йоанна Лазарова от НУИ „Добри Христов“ гр. Варна;

НАГРАДА НА КМЕТА НА КМЕТСТВО ЦАРЕВЕЦ – Трио „Гайдари“ от СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен;

НАГРАДА НА ППОК „ИЗГРЕВ 93 – ГАНЧО ЛАМЕВ” С. ЦАРЕВЕЦ – Христина Георгиева Веселинова от гр. Левски, обл. Плевен;

НАГРАДА НА БНТ –

АРТ Център „Творецът“ гр. Свищов, обл. Велико Търново;

НЧ „Дядо Иван Арабаджията 1926“ с. Царацово, обл. Пловдив;

ФГ при НЧ „Съзнание 1879“ с. Типченица, обл. Враца;

НАГРАДА НА БНР – Дарина – Наталия Янева от ШНП „Фолклорна магия“ гр. Варна;

НАГРАДА НА ФЕН ФОЛК ТВ – Теодора Славова от НУИ „Добри Христов“ гр. Варна;

НАГРАДА НА А1 – БЪЛГАРИЯ ЕАД –

Мария Въртикъщова от СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново;

Стефан Стефанов от НУИ „Панайот Пипков“ гр. Плевен;

Паулина Георгиева от НУИ „Добри Хростов“ гр. Варна;

Кирилка Ръбачева от НПУ „Св. Балговерен Цар Петър Български“ към храм „Св. вмчн. Георги“ гр. Сандански, обл. Благоевград;

НАГРАДА НА ИНВЕСТБАНК АД – ТФ „Балканджийче“ от НЧ „Напредък – Елена 1863“ гр. Елена, обл. Велико Търново;

НАГРАДА НА АГЕНЦИЯ „ГЕНЕЗИС“ – Трио „Славейче“ от НЧ „Мита Стойчева 1900“ с. Обединение, обл. Велико Търново;

НАГРАДА НА КНИЖАРНИЦИ CIELA –

КНХ „Каменски ритми“ от НЧ „Възпитател – Камен 1896“ с. Камен, обл. Велико Търново;

ГАФ „Фолклорен извор“ от НЧ „Просвета 1907“ с. Бръшляница, обл. Плевен;

НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „ФИЛИП КУТЕВ“ – Кристиян Петров от НУИ „Добри Христов“ гр. Варна;

НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – ДТА „Болярче“ гр. Велико Търново;

НАГРАДА НА МФ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПГ „Зорница“ от НЧ „Паисий Хилендарски 1902“ с. Масларево, обл. Велико Търново;

НАГРАДА НА СА „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”, гр. СВИЩОВ – Ива Иванова от СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов;

НАГРАДА НА ИМЕТО НА ГАНЧО ЛАМБЕВ –

НЧ „Съзнание 1894“ с. Асеновци, обл. Плевен;

НЧ „Пробуда 1923“ с. Овчарци, обл. Кюстендил;

НАГРАДА ЗА НАЙ-АТРАКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – Танислава Маркова от НЧ „Отец Паисий 1870“ гр. Омуртаг, обл. Търговище;

НАГРАДА ЗА НАЙ-ЗАПАЗЕНА НОСИЯ – Искра Калбанова и Деян Здравков от НЧ „Народна Просвета 1874“ с. Ресен обл. Велико Търново;

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР МУЗИКАЛЕН СЪПРОВОД – Орк. „Капанци“ от НЧ „Възраждане 1924“ гр. Попово, обл. Търговище;

НАЙ-ВЪЗРАСТЕН УЧАСТНИК – Димитър Стойков Митев – 91 г. от НЧ „Искра 1927“ с. Равна гора, обл. Варна;

НАЙ-МАЛЪК УЧАСТНИК – Габриела Емилова Галенова – 4 г. от НЧ „Просвета 1919“ с. Памукчии, обл. Шумен.

Останалите наградени участници от всички категории в конкурсната програма ще бъдат обявени до дни на официалния сайт на МФФ „Фолклорен извор“ – https://folklorenizvor.com/