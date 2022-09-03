Всички листи и кандидати за депутати от 4 МИР – Велико Търново
В Четвърти изборен район-Велико Търново за участие в изборите са регистрирани 28 партии и коалиции. По реда на регистрациите в ЦИК, съставът на листите е следният:
1. ПП „Движение за права и свободи“
1. Йордан Кирилов Цонев
2. Имрен Исметова Мехмедова
3. Мастън Османов Мастънов
4. Фатме Билялова Етемова
5. Сунай Хасанов Мунков
6. Елин Елинов Андреев
7. Мъстън Феимов Еминов
8. Алекбер Исмет Абил
9. Федя Зафиров Дервишев
10. Атанас Дончев Бъчва
11. Санер Гюнай Узунали
12. Пламен Маринов Маринов
13. Андрей Иванов Илиев
14. Йонуз Мустафов Кючюков
15. Мустафа Айдънов Мустафов
16. Гюнай Мюмюнов Далоолу
2. ПП „Български съюз за директна демокрация“ (БСДД)
1.Стоян Иванов Динков
2.Хриска Георгиева Маркова
3.Христо Вачев Вачев
3. ПП „Българско национално обединение – БНО“
1. Меджит Бейсимов Курдов
2. Силвия Любомирова Даскалова-Димитрова
4. ПП „Национално движение „Единство“
1.Димитър Методиев Петров
2.Николай Бориславов Николов
3.Боряна Николова Бориславова
5. ПП „ВМРО-Българско национално движение“
1.Евгени Петков Коев
2.Юлия Илиева Тонкова
3.Николай Славев Николов
4.Пламен Стефанов Борисов
5.Галина Радкова Иванова
6.Славчо Стоилов Стоянов
7.Йордан Стоянов Минчев
8.Христо Венелинов Беремски
9.Мирослав Николов Гълъбов
10.Николай Станчев Цонев-заличен
11.Кирил Георгиев Станчев
12.Албена Тодорова Кръстева
13.Тодор Здравков Кутрев
14.Пенчо Василев Чанев
15.Милен Василев Михов
6. КП „Справедлива България“
1. Иван Христов Денев
2. Пламен Нейчев Латев
3. Йовко Добрев Йовков
4. Иван Григоров Димитров
5. Огнян Цанков Цанев
6. Александра Дилянова Ананиева
7. ПП „Пряка демокрация“
1. Димитър Николаев Дончев
2. Александър Петров Бялков
8. ПП НФСБ
1.Мирослав Веселинов Иполитов
2.Мадлен Петрова Маринова
3.Тодор Генчев Тодоров
4.Светослав Сашов Савелев
5.Десислава Петкова Влахова
6.Гергана Георгиева Бошнакова
7.Ивайло Иванов Михов
8.Моника Христова Иванова
9.Благовеста Петрова Капитанска
9. КП „Продължаваме Промяната“
1. Арх. Йордан Терзийски
2. Милен Матеев
3. Красен Йоркишев
4. Дончо Бораджиев
5. Соня Будева
6. Емил Николов
7. Кина Николова
8. Стефан Войчев
9. Мирослав Хаджиев
10. Иво Дечев
11. Йордан Василев
12. Милена Генчева
13. Никола Личев
14. Юлия Рашкова
10. ПП МИР
1.Петьо Борисов Костадинов
2.Росен Ганчев Андонов
3.Пламен Илиев Михайлов
4.Росен Атанасов Кахърков
5.Красимир Георгиев Георгиев
6.Момчил Стефанов Момчев
7.Мирослав Христов Христов
8.Димитър Колев Димитров
9.Петър Петков Иванов
10.Васил Костадинов Петков
11.Евгени Теодосиев Бойчев
12.Тихомир Георгиев Димитров
13.Мартин Петров Янев
14.Стилиян Николов Иванов
15.Радослава Стефанова Стоянова
11. ПП „Консервативно обединение на десницата – КОД“
1. Росица Желязкова Рачева
2. Ваньо Евгениев Шарков
3. Борис Вилхелм Точев
4. Теменужка Петкова Вардева
12. ПП „БТР-България на труда и разума“
1.Мария Петрова Славкова
2.Веселин Гатев Атанасов
13. ПП „Коалиция за теб, България“
1. Иван Кръстев Петров
14. ПП „Възраждане“
1. Станислав Стоянов
2. Венцислава Йорданова
3. Александра Трифонова
4. Иван Топалов
5. Ивайло Парашкевов
6. Тихомир Цонев
7. Иван Драгостинов
8. Христо Гугучков
9. Георги Харизанов
10. Пенчо Пенчев
11. Златка Донева-Цанева
15.КП „Български възход“
1.Любослав Игоров Шкварла
2.Борислав Андиянов Ангелов
3.Даниел Руменов Спасов
4.Теодора Димитрова Енчева
5.Йордан Богданов Богданов
6.Маргарита Пенкова Димитрова
7.Селвис Севгин Ибрахим
8.Евгени Тошков Димитров
16. ПП „Български национален съюз – НД“
1.Димитър Маринов Димитров,
2.Тодор Веселинов Томев
3.Мартин Петров Николов
4.Християн Колев Ванев
5.Кристиян Михайлов Иванов
6.Станислав Любомиров Чотуков
17. ПП „Изправи се, България“
1. Иван Филипов Иванов
2. Радина Георгиева Петкова-Минчева
3. Симеон Луканов Бабуров
4. Таня Тодорова Любенова
5. Александър Венциславов Върбанов
6. Боян Веселинов Караиванов
7. Стела Веселинова Мазева
8. Дилян Стефанов Велев
9. Даниела Петрова Давидкова
10. Александър Феодоров Кръстев
11. Катя Иванова Борисова
12. Емануил Емилов Малинов
18. ПП „Движение на непартийните кандидати“
1. Симеон Александров Коев
2. Димитър Йорданов Якимов
3. Димитър Иванов Димитров
4. Златко Георгиев Върбанов
5. Яна Ванева Хулек
6. Добромир Тодоров Козаров
7. Николай Йорданов Николов
19. ПП „Има такъв народ“
1. Андрей Чорбанов
2. Момчил Иванов
3. Борис Китанов
4. Камелия Джанабетска
5. Емилия Цветанова
6. Христо Дочев
7. Димитър Байчев
8. Велико Великов
9. Цветомил Стефанов
10. Силвия Николова
11. Светлин Касърков
12. Светлозар Димитров
13. Александър Крумов
20. ПП „Глас народен“
1. Даниел Сашев Пулов
2. Теодора Бориславова Костова
3. Иван Стоянов Куцаров
4. Момчил Величков Дончев
5. Светозар Венциславов Кенаров
6. Йордан Георгиев Ганчев
22. ПП „Правото“
1.Венелин Стефанов Трифонов
2.Здравка Павлова Маринова
23. ПП „Народна партия „Истината и само истината“
1.Бахредин Салиев Салиев
2.Красимир Радев Александров
3.Емил Сашев Стефанов
4.Станислав Емилов Сашев
5.Мариела Руменова Николова
24. КП ГЕРБ-СДС
1. Костадин Ангелов
2. Георги Недев
3. Димитър Николов
4. Росица Димитрова
5. Д-р Валентин Точков
6. Станислава Стоянова
7. Емил Енчев
8. Венцислав Георгиев
9. Стефан Бранзелов
10. Росица Генчева
11. Христо Иванов
12. Даниел Събев
13. Диана Попова
14. Емил Врежаков
15. Радослав Рашков
16. Иван Митев
25. КП „Демократична България – обединение“
1. Людмила Николаева Илиева
2. Владислав Димитров Иванов
3. Пенчо Георгиев Пандъков
4. Мавроди Евстатиев Калеински
5. Любомир Христов Марков
6. Илза Начкова Христова
7. Красимир Тодоров Кръстев
8. Катерина Иванова Милушева
9. Силвия Йорданова Маркова
10. Радослав Чавдаров Иванов
11. Ивайло Владимиров Вълчев
12. Таня Илкова Илиева
13. Красимир Антонов Труфев
14. Иван Маринов Христов
15. Калоян Милков Янков
16. Димитър Пламенов Къцарков
26. ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“
1.Йордан Антонов Яков
2.Малинка Ангелова Тонова-Иванова
3.Паола Мирославова Босева
4.Илиян Ангелов Филипов
5.Светла Живкова Петкова
6.Тодорка Тодорова Павлова
7.Албена Желева Дочева
8.Николай Тодоров Божков
9.Валерия Данаилова Стефанова
10.Веселин Иванов Драганов
11.Стоян Хубанов Кабакчиев
12.Гинка Бончева Якова
13.Лилия Димитрова Сариева
14.Йордан Стоянов Бораджиев
27. ПП „Атака “
1. Петър Георгиев Петров
2. Огнян Петров Георгиев
3. Пламен Йорданов Пеев
4. Петър Йозов Петров
5. Петър Ваков Митев
6. Росен Ангелов Ангелов
28. КП „БСП за България“
1.Явор Руменов Божанков
2.София Борисова Вергилова – Георгиева
3. Огнян Иванов Стоянов
4. Цвета Тодорова Галунова
5. Михаил Тодоров Михалев
6. Бисерка Йосифова Божкова
7. Антоанета Ангелова Анчева
8. Лидия Илиева Прокопова
9. Георги Йорданов Димитров
10. Петър Христов Димитров
11.Грета Пламенова Данкова
12. Жулиета Даниелова Войнова
13. Николай Стефанов Димитров
14. Десислава Любомирова Симеонова
15. Мирослава Иванова Ганчева
16. Красин Благоев Каракоцев
29. ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“
1.Светлана Ненчева Лакова
2.Йото Борисов Йотов
3.Смилен Димитров Димитров
4.Стефан Димитров Попов
5.Йорданка Николова Мицева
6.Иво Стоянов Иванов
7.Дарина Петрова Занева
8.Камен Николов Колев
9.Кремена Илиева Йорданова
БТА