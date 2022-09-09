Кола блъсна пешеходец, изскочил внезапно на пътя

50-годишен пешеходец е пострадал при пътен инцидент на ул. «Магистрална» във Велико Търново. Произшествието е станало на 8 септември. В злополучния ден лек автомобил «Фолксваген», управляван от 53-годишен мъж от София, е блъснал внезапно излезлият на пътното платно пешеходец. Мъжът е откаран във великотърновската болница с множество фрактури на долен крайник. Водачът на лекия автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Започнато е досъдебно производство.