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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Крими 

Кола блъсна пешеходец, изскочил внезапно на пътя

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50-годишен пешеходец е пострадал при пътен инцидент на ул. «Магистрална» във Велико Търново. Произшествието е станало на 8 септември. В злополучния ден лек автомобил «Фолксваген», управляван от 53-годишен мъж от София, е блъснал внезапно излезлият на пътното платно пешеходец. Мъжът е откаран във великотърновската болница с множество фрактури на долен крайник. Водачът на лекия автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Започнато е досъдебно производство.

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