Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ посреща новата учебна година с напълно обновена сграда

Тържествената церемония по откриването бе на 14 септември

Ден преди да бие първия учебен звънец за новата учебна година, официално бе открита напълно обновената сграда на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“. Инвестицията е за над 1,8 млн. лв. За пръв път бе показан на ученици и гости и открит новият STEM център, с който досега гимназията не разполагаше. Той предлага много приятна и творческа атмосфера и е с три зали. В първата учениците ще обсъждат проектите, във втората, оборудвана с компютри, ще се изработват самите задания, а третата зала е предназначена за презентации.

На тържеството, което се превърна в празник преди празника, гости бяха бивши директори и преподаватели, представители на строителния бранш, началничката на РУО – Велико Търново, Розалия Личева, зам. областният управител Станислав Николов, главният архитект Николай Малаков, арх. Милен Маринов и др.

В началото прозвуча химнът на гимназията по строителство, изпълнен от вокалната група на училището All for One с ръководител Емилия Живкова.

След това директорката д-р Евгения Илиева отправи сърдечни благодарности към фирмата изпълнител, към директорките на Езиковата гимназия Смилена Тодорова и на Гимназията по моден дизайн Боряна Мочева, също гости на тържеството, за гостоприемството, тъй като двете търновски училища приютиха учениците на строителната гимназия по време на ремонта. Присъстващите бяха поздравени от Розалия Личева и Станислав Николов. Особено прочувствено бе и словото на бивша преподавателка в Гимназията по строителство Таня Костадинова, която припомни славната история на почти 80-годишното училище, спомена заслужили учители и директори. „Светъл да е пътят ви към науката, към знанието, защото, където има знание, нацията не чезне. В навечерие сме на новата учебна година, да бъде успешна за вас и за младото поколение, което има редкия шанс да се обучава в такова красиво училище. На добър час!“, обърна се тя към ръководството.

Отец Славчо от храм „Св. Николай“ отслужи празничен водосвет и освети обновената сграда. После всички присъстващи се отправиха към празнично украсения главен вход на гимназията, където директорката д-р Евгения Илиева, Розалия Личева, Станислав Николов и Иван Даскалов прерязаха тържествено лентата. С хляб и сол присъстващите на церемонията бяха посрещнати в сградата на гимназията и поканени да я разгледат.

Капиталният ремонт започна реално през декември 2021 г. и приключи на 31 май т. г. Фирмата изпълнител е „Политрейд кънстракшън“ ЕООД, а нейният управител Иван Даскалов също бе сред гостите на тържеството.

В рамките на проекта напълно бяха санирани сградата, театралният и физкултурният салон. Направена е и интегрирана топлоизолационна система. Изцяло е ремонтиран покривът на театралния салон, а частично бе обновен и покривът на учебната сграда. Всички класни стаи са освежени, ремонтирани са санитарните възли и административните помещения, поставени са окачени тавани. Вътрешното пространство е и с нови настилки и облицовки. Частично е подменена дограмата, нови са отоплителната, ВиК и електрическата инсталация. Въведени са мерки за пожарна безопасност, изградена е нова пожароизвестителна инсталация. Създадени са условия за достъп за хора с увреждания, като на всеки етаж има адаптирани санитарни възли и асансьор.

С 506 ученици от 8-ми до 12-и клас и преизпълнен прием може да се похвали строителната гимназия за новата учебна година. Новите паралелки за 8-ми клас са 4, всички са пълни, даже в две от тях има записани над държавния план-прием, защото са приети три двойки близнаци. В паралелките се изучават специалностите, „Строителство и архитектура“, „Интериорен дизайн“, „Водно строителство“, „Парково строителство“, „Архитектурна реставрация“ и „Геодезия“. Д-р Евгения Илиева, която е директор на гимназията от две години след спечелен конкурс, е особено горда с възпитаниците на гимназията, които намират 100% реализация, защото строителните кадри са търсени навсякъде. А почти всички зрелостници продължават образованието си в университети.

„След всичко, което преминахме – ремонти, ковид пандемия, смятаме, че няма какво да ни уплаши оттук нататък“, така синтезира за „Борба“ очакванията си за новата учебна година директорката.

Гимназията разполага с 20 класни стаи за всяка от паралелките, 4 компютърни кабинета, кабинет по физика, модерен кабинет по химия, както и кабинети по учебни практики за всички специалности.

През новата учебна година в строителната гимназия предстои да се сформира театрална група благодарение на това, че училището е одобрено по националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“. По нея вече е създадена вокалната група, която откри тържеството.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката