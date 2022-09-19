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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Крими 

Откриха откраднат и зарязан край село автомобил

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Служители на полицейското управление в Свищов разследват противозаконно отнемане на лек автомобил. На 18 септември около 01,00 ч. в полицейското управление в крайдунавския град е получен сигнал за намерен повреден и изоставен лек автомобил в началото на с. Ореш. От проведените незабавни действия по разследването е установен собственика на автомобила. Изяснено е, че на 18 срещу 19 септември той е бил противозаконно отнет от с. Ореш и след последвала повреда, същият е бил изоставен. По случая е започнато досъдебно производство.

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