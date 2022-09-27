„Офроуд 4х4 extreme trial“ се проведе в Павликени
Павликени за поредна година беше домакин на състезанието „Офроуд 4х4 extreme trial“. Състезанието е инициатива на Община Павликени.
На старото стрелбище, северно от града, се състезаваха 37 екипажа. Най-добрите пилоти от цялата страна се надпреварваха в 5 класа – „Open стандарт“, „Open прототип“, „Trial прототип“, „Trial модифициран“ и „Trial промодифициран“. Новост тази година беше специалният клас АТВ за 5-10-годишни млади състезатели.
Начало на състезанието даде кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. „Радвам се, че съумяхме да започнем това събитие и че всяка следваща година успяваме отново да се срещнем на същото място за още усилени надпревари и красиви победи“, каза той и благодари на организаторите, както и на местния Офроуд клуб 4х4 Павликени за подкрепата.
Много награди бяха осигурили организаторите за победителите в отделните класове.
Наградените:
Клас „Open стандарт“
1-во място – Методи Тодоров/ Венцислав Симеонов – Монтана
2-ро място – Ивайло Велчев/ Виктор Стоянов – Габрово
3-то място – Венцислав Симеонов – Монтана
Клас „Open прототип“
1-во място – Николай Митков/ Ахмед Сайдиев – Моравица/ Брезница
2-ро място – Перо Баиров/ Мартин Методиев – Панагюрище
3-то място – Христо Меранзов/ Кирил Киров – Нови хан
Клас „Trial прототип“
1-во място – Милен Златев/ Тихомир Тихов – Ямбол
2-ро място – Цветан Найденов/ Христо Александров – Монтана
3-то място – Тцонислав Христов/ Здравко Дамянов – Плевен
Клас „Trial модифициран“
1-во място – Бени Бенев/ Петър Марковски – Нови Искър
2-ро място – Румен Манолев/ Захари Манолев
3-то място – Янко Попов/ Емил Тодоров – София
Клас „Trial промодифициран“
1-во място – Кристин Заимов/ Костадин Гергьовски – Смилян
2-ро място – Борислав Любенов/ Иван Еленков – Велико Търново
3-то място – Антон Донев/ Даниел Донев – Сливен