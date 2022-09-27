„Офроуд 4х4 extreme trial“ се проведе в Павликени

Павликени за поредна година беше домакин на състезанието „Офроуд 4х4 extreme trial“. Състезанието е инициатива на Община Павликени.

На старото стрелбище, северно от града, се състезаваха 37 екипажа. Най-добрите пилоти от цялата страна се надпреварваха в 5 класа – „Open стандарт“, „Open прототип“, „Trial прототип“, „Trial модифициран“ и „Trial промодифициран“. Новост тази година беше специалният клас АТВ за 5-10-годишни млади състезатели.

Начало на състезанието даде кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. „Радвам се, че съумяхме да започнем това събитие и че всяка следваща година успяваме отново да се срещнем на същото място за още усилени надпревари и красиви победи“, каза той и благодари на организаторите, както и на местния Офроуд клуб 4х4 Павликени за подкрепата.

Много награди бяха осигурили организаторите за победителите в отделните класове.

Наградените:

Клас „Open стандарт“

1-во място – Методи Тодоров/ Венцислав Симеонов – Монтана

2-ро място – Ивайло Велчев/ Виктор Стоянов – Габрово

3-то място – Венцислав Симеонов – Монтана

Клас „Open прототип“

1-во място – Николай Митков/ Ахмед Сайдиев – Моравица/ Брезница

2-ро място – Перо Баиров/ Мартин Методиев – Панагюрище

3-то място – Христо Меранзов/ Кирил Киров – Нови хан

Клас „Trial прототип“

1-во място – Милен Златев/ Тихомир Тихов – Ямбол

2-ро място – Цветан Найденов/ Христо Александров – Монтана

3-то място – Тцонислав Христов/ Здравко Дамянов – Плевен

Клас „Trial модифициран“

1-во място – Бени Бенев/ Петър Марковски – Нови Искър

2-ро място – Румен Манолев/ Захари Манолев

3-то място – Янко Попов/ Емил Тодоров – София

Клас „Trial промодифициран“

1-во място – Кристин Заимов/ Костадин Гергьовски – Смилян

2-ро място – Борислав Любенов/ Иван Еленков – Велико Търново

3-то място – Антон Донев/ Даниел Донев – Сливен