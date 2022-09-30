петък, септември 30, 2022
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения

БОРБА БГ 56 четения 0 коментара

Северозападна трета лига, 30 септември, петък, 17:00 ч. IX кръг:

„Бдин“ (Видин) – „Локомотив“ (Мездра) Ст. Колев, Апостолов, Минков

ФК „Севлиево“ – „Етър II“ (Велико Търново) Хр. Петков, Банчев, Маринов

„Вихър“ (Славяново) – „Локомотив“ (ГО) Ст. Ставров, Матанов, Папазов

„Партизан“ (Червен бряг) – „Локомотив“ (Дряново) Д. Цолов, Маринов, Петров

„Ювентус“ (Малчика) – „Левски 2007“ (Левски) Вл. Кирилов, Георгиев, Моллов

„Павликени“ – „Академик“ (Свищов) В. Кознички, Денчев, Борисов

„Янтра“ (Полски Тръмбеш) – ФК „Дреновец“ Г. Ананиев, Ников, Кинов

3 октомври, понеделник, 16:00 ч./IX кръг:

„Боруна“ (Царева ливада) – „Ботев II“ (Враца) М. Въжарски, Атанасов, Корчева

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