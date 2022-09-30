Съдийски назначения
Северозападна трета лига, 30 септември, петък, 17:00 ч. IX кръг:
„Бдин“ (Видин) – „Локомотив“ (Мездра) Ст. Колев, Апостолов, Минков
ФК „Севлиево“ – „Етър II“ (Велико Търново) Хр. Петков, Банчев, Маринов
„Вихър“ (Славяново) – „Локомотив“ (ГО) Ст. Ставров, Матанов, Папазов
„Партизан“ (Червен бряг) – „Локомотив“ (Дряново) Д. Цолов, Маринов, Петров
„Ювентус“ (Малчика) – „Левски 2007“ (Левски) Вл. Кирилов, Георгиев, Моллов
„Павликени“ – „Академик“ (Свищов) В. Кознички, Денчев, Борисов
„Янтра“ (Полски Тръмбеш) – ФК „Дреновец“ Г. Ананиев, Ников, Кинов
3 октомври, понеделник, 16:00 ч./IX кръг:
„Боруна“ (Царева ливада) – „Ботев II“ (Враца) М. Въжарски, Атанасов, Корчева