„КМЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и Болница „Сърце и Мозък“ гр. Плевен организират прегледи и консултации с АГ специалист вече всеки месец!

Водещият специалист д-р Александър Любенов от МБАЛ „Сърце и Мозък“ гр. Плевен преглежда и консултира в КМЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО!

В модерно технологично оборудван кабинет в КМЦ, водещият специалист по минимално инвазивна и роботизирана гинекологична хирургия, д-р Александър Любенов преглежда и консултира пациентки всеки вторник от 15.00ч. до 19.00ч. след предварително записан час

на тел:

062/601-208 и 062/601-664

или на регистратурата в

„Кардиологичен Медицински Център-Велико Търново“

на адрес:

гр. Велико Търново, бул. България 38.“

Д-р Любенов притежава професионална квалификация и правоспособност по „Диагностична лапароскопия в гинекологията“, „Оперативна лапароскопия в гинекологията“, „Диагностична и офис-хистероскопия“, „Оперативна хистероскопия“, Колпоскопия, Ехография в акушерството и гинекологията. Преминал е курса „Hands on Training Session on da Vinci Surgical System at 20th International Workshop in da Vinci Surgery in South East Europe, 7th Bulgarian Workshop in Robotic Surgery“. Той е сертифициран хирург на конзола на роботизирана система Da Vinci Xi в IRCAD – Страсбург.

МОЛЯ, НОСЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, С КОЯТО РАЗПОЛАГАТЕ, ОТ НАПРАВЕНИ ПРЕДИШНИ ПРЕГЛЕДИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЛИ ЕПИКРИЗИ!“