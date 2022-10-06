27 октомври

В периода 27.10.2022 – 28.10.2022 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Павликени в районите на: Ул. „Шейново“, ул. „Чипровци“, бул. „Руски“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „3-ти март“, ул. „П. Яворов“, ул. „Страцин“, ул. „Иван Маслев“, ул. „П. Славейков“, ул. „1-ви май“, ул. „Мусала“, ул. „Рила“, ул. „Средна гора“, ул. „К. Р. Черкеза“, ул. „Вихрен“, ул. „В. Петлешков“, ул. „Ловец“, ул. „ Христо Смирненски“, ул. „Богомил“, ул. „Р. Даскалов“, ул. „Бачо Киро“, ул. „ Ал. Стамболийски“, ул. „Христо Ботев“ – №12, ул. „Ал. Тошев“, ул. „Оборище“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Столетов“, ул. „Раковски“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Ивайло“, ул. „П. Венков“, ул. „Гурко“, ул. „Калоян“, ул. „Тракия“, ул. „Аспарух“, Общински пазар, РС Противопожарна Охрана и прилежащите райони около посочените улици захранващи се от ТП – Бл. жилища Вагрянка, №129, Стадион, Светофари, №126, №122 , Дол а поляна, Ил. Златев, Пазара, Раковски, Обора, №38.