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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения

БОРБА БГ 45 четения 0 коментара , ,

Северозападна Трета лига, 10 кръг, 08.10.2022 г., 16:00 часа

 

„Локомотив“ /Мездра/- ФК „Дреновец“ Сл. Бойков, Добрев, Стоянов

„Локомотив 1927“ /Др./- „Ювентус“ /Малчика/ Д. Иванов, Щирков, Перков

„Академик“ /Св./- „Янтра“ /П. Тр./ Ив. Данчев, Бенчовски, Михов

„Локомотив“ /Г. Ор./- „Партизан“ Н. Петров, Дойнов, Ив. Петров

„Етър ВТ2“- „Вихър“ /Сл./ 09.10.2022 г., 16:00 ч. Ст. Тодоров, Кинов, Балевски

„Ботев 2“ /Вр./- ОФК „Павликени“ Ст. Колев, Т. Минков, Колев

„Бдин 1923“- ФК „Севлиево“ П. Иванов, Найденов, Кузманов

„Левски 2007“ /Левски/- „Боруна“ /Ц. Ливада/ Вл. Велев, Велков, Конов

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