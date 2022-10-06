Съдийски назначения
Северозападна Трета лига, 10 кръг, 08.10.2022 г., 16:00 часа
„Локомотив“ /Мездра/- ФК „Дреновец“ Сл. Бойков, Добрев, Стоянов
„Локомотив 1927“ /Др./- „Ювентус“ /Малчика/ Д. Иванов, Щирков, Перков
„Академик“ /Св./- „Янтра“ /П. Тр./ Ив. Данчев, Бенчовски, Михов
„Локомотив“ /Г. Ор./- „Партизан“ Н. Петров, Дойнов, Ив. Петров
„Етър ВТ2“- „Вихър“ /Сл./ 09.10.2022 г., 16:00 ч. Ст. Тодоров, Кинов, Балевски
„Ботев 2“ /Вр./- ОФК „Павликени“ Ст. Колев, Т. Минков, Колев
„Бдин 1923“- ФК „Севлиево“ П. Иванов, Найденов, Кузманов
„Левски 2007“ /Левски/- „Боруна“ /Ц. Ливада/ Вл. Велев, Велков, Конов