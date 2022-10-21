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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Горнооряховски надежди в борбата с отличия от мемориала „Стоян Ненчев”

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Шест медала, от които три сребърни и три бронзови, завоюваха най-младите борци на „Локомотив” от Международния турнир „Стоян Ненчев” в Пловдив. Състезанието привлече 164 състезатели от 19 отбора, включително от Турция и Молдова, във възрасти – подготвителни групи, деца и момчета. „Локомотив” участва с 9 състезатели.

В категория до 38 кг на подготвителна група, родени 2012 г., Денислав Сахатчиев е втори, а съотборникът му Йоан Миланов е трети. Христо Христов спечели второто място до 38 кг, но при родените през 2013 г. На финала той загуби от Божидар Тодоров от „Локомотив” (Пловдив).

Мартин Георгиев взе сребро до 68 кг при момчета след загуба на финала от Атахан Четин от Турция.

В същата категория Петър Мутафов остана пети.

При дебюта си в състезание Митко Минов стана бронзов медалист до 25 кг, подготвителни групи, родени 2015 г.

Ден по-късно трима „локомотивци” участваха в 18-ия турнир по свободна борба за кадети „100-те войводи” в Сливен. Момчил Недялков в кат. 51 кг беше близо до медалите, но остана пети. Никола Сърнев получи контузия в първата си схватка и не можа да продължи борбите си, а Никола Ангелов отстъпи в първия кръг след много оспорвана битка с Никола Колев от Глоджево.

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