Почина Едмънд Бек – тексасецът, дал над 10 милиона, за да спаси старинни сгради във Велико Търново

Ветеранът от войната във Виетнам си отиде, без да завърши последните си проекти – хотел „Царъ Борисъ“ и Йоновия хан

ЕДИН ОТ БЛАГОДЕТЕЛИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЛОЖИЛ НАД 10 МИЛИОНА, ЗА ДА ВЪЗРОДИ СТАРИННИ СГРАДИ В ГРАДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ШЕДЬОВЪРА НА КОЛЮ ФИЧЕТО – ХАН „ХАДЖИ НИКОЛИ“, полковник Едмънд Стърлинг Бек от Сан Антонио е починал на 12 октомври 2022 г. на 88-годишна възраст. Погребалната служба се е състояла миналата събота в Мемориален парк „Остин“.

До последно тексаският мултимилонер очакваше съгласувателните процедури, за да възроди емблематичния за болярския град хотел „Царъ Борисъ“, както и Йоновия хан в началото на ул. „Опълченска“. Меценатът е носител на множество национални награди заради спасеното от него българско културно наследство, както и на Наградата „Велико Търново“.

Не крие, че се е влюбил в родните паметници на културата, някои от които по възраст надвишават възрастта на родината му, след като местният му партньор Любомир Марков, с когото случайно се срещнали, му разказал за Велико Търново. Показал му и банкнота с лика на Колю Фичето, след което го запознал с някои от сградите на майстора строител, включително и със занемарения по това време хан на Самоводската чаршия. Бек веднага решил да го купи и възстанови.

С ПОМОЩТА НА ЛЮБОМИР МАРКОВ И СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА И СЛЕД НАПРАВЕНАТА РЕСТАВРАЦИЯ ХАНЪТ „ХАДЖИ НИКОЛИ“ ПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА „СГРАДА НА ГОДИНАТА“ ПРЕЗ 2010 г. Във Велико Търново Едмънд Бек притежава и хотел Arte, Стамболовия хан, както и още няколко сгради със статут на културни паметници в старата столица.

Едмънд Бек е роден на 23 юли 1934 г. в Сан Антонио и е израснал във ферма, която сега се нарича Hill Country Village. Завършва гимназия „Аламо Хайтс“ през 1952 г. Завършва университета Texas A&I в Кингсвил с бакалавърска степен по животновъдство. След като се дипломира, влиза в американската армия като млад лейтенант. През 1957 г. Едмънд Бек е назначен в 4-та бронирана дивизия в Германия, където среща Юта. Те се влюбват и сключват брак на 11 юни 1958 година. В ранните си години в армията Едмънд Бек е изпращан два пъти във Виетнам. През 1972 г. завършва United States Army Command and General Staff College, разположен във Форт Левънуърт, Канзас. След това се завръща в Германия като командир на американската военна база Бартън. Там той популяризира бокса и дори кани боксьора Флойд Патерсън, бивш световен шампион в тежка категория. През 1976 г. полковник Бек следва в United States Army War College в Карлайл, Пенсилвания, където получава магистърска степен по стратегически изследвания. По време на службата си в армията Едмънд Бек е боен и стратегически офицер, както и служител по софтуер и анализ на компютърни системи. Той служи в армията в продължение на 26 години и списъкът му с постижения и награди е безкраен.

СЛЕД КАТО СЕ ПЕНСИОНИРА ОТ АМЕРИКАНСКАТА АРМИЯ, ЕДМЪНД БЕК СЪС СЪПРУГАТА СИ ЮТА БЕК СЪЗДАВАТ КОМПАНИЯТА LEO UNLIMITED, INC., която внася и разпространява европейски козметични продукти в САЩ. По същото време Едмънд Бек насочва интересите си към недвижимите имоти, което се превръща в неговата безкрайна страст. Само в Сан Антонио, Тексас, притежава близо 50 търговски имота. Едно от най-големите му постижения е създаването и разработването на петзвездния The Arts Residences and the Thompson Hotel, разположен на брега на река Сан Антонио срещу Tobin Center, заедно с неговия бизнес партньор и приятел Чък Брем. Най-последният му проект е Dream Hotel, отново разположен на брега на Сан Антонио ривър.

Стилян НАЙДЕНОВ