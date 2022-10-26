В периода 07.11.2022 – 11.11.2022 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: общ. Велико Търново – с. Шемшево, ТП „Разсадник“ В. Търново, КТП „Бетонов възел“ с. Шемшево.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на общ. Велико Търново – с. Леденик, с. Момин сбор, с. Пушево, с. Балван, с. Ветринци, с. Ново село, МТП „Къмпинг“ Леденик.