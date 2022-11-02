16 ноември

На 16.11.2022 г., от 08:45 ч. до 09:00 ч. и от 15:45 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Свищов: ул. „Арда“, ул. „Росица“, ул. „Георги Тишев“, ул. „Христаки Павлович“, ул. „Полковник Манолов“, ул. „Полковник Иванов“, ЦДГ“Калина Малина“, ул.“Тодор Миланович“, ул. „Сава Пенев“, БКС, бившето СОУ „Алеко Константинов“, ж.к. „Дунав“, част от ул. „Георги Матев“, ул. „Градево“, част от СУ“Николай Катранов“, част от ул. „33-ти Свищовски полк“, ул. „Александър Божинов“, ул. „Средна гора“, част от ул. „Петър Ангелов“, СУ „Димитър Благоев“, СПГ „Алеко Константинов“, Пожарната, част от ул. „Люлин“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Димитър Паничков“, част от ул. „Григор.Стоянов“, ул. „Никола Петков“, част от ул. „Трети Март“, част от ул. „Цар Освободител“, някой обекти в района на площад Свобода , магазин БИЛЛА във град Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ от №66 до №74 и от №67 до №99, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, магазин Каприз, магазин Витоша, ж. к. „Гагарин“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Околчица“, ТИХ“Асен Златаров“, част от ул. „3-ти Март“, ул. „Струма“, ул. „Георги Матев“, част от ж. к. „Дунав“, ЦДГ на ул. „3-ти март“, ул. „ Мир 1″, ул. „Младост“ 2 и 4 ,част от ул. „Градево“ във град Свищов, село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Царевец, село Хаджи Димитрово, село Совата, село Козловец.