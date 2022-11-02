Поредно признание за проф. Казимир Попконстантинов, връчиха му „Златен век- огърлие“

Поредно признание за проф. Казимир Попконстантинов. Преподавателят от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ получи наградата „Златен век – огърлие“. Тя се връчва ежегодно от Министерството на културата във връзка с Деня на народните будители.

Проф. Попконстантинов получи високото отличие лично от зам.- министъра доц. Пламен Славов. В официалната церемония взе участие и началникът на кабинета на министъра на културата доц. д-р Борис Данаилов, а съветникът му прочете поздравителен адрес от проф. Велислав Минеков, отправен към всички присъстващи в галерия „Средец“, както и към всички съвременни будители.

Професор Казимир Попконстантинов получи високото отличие за дългогодишния си труд като учен, историк, археолог и епиграф. Като музеен работник и полеви археолог той има значителен принос в областта на старобългарската епиграфика, проучването и опазването на средновековното ни културно наследство. Проф. Попконстантинов е дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Археология“ във Великотърновския университет. Носител е на Хердерова награда през 2004 г.

Михаил МИХАЛЕВ