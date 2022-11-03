четвъртък, ноември 3, 2022
Последни:

Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Горещи новини 

Силно земетресение в Румъния бе усетено и във Великотърновско

БОРБА БГ 77 четения 0 коментара

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В РУМЪНИЯ С МАГНИТУТ 5,6 ПО РИХТЕР БЕ РЕГИСТРИРАНО ТАЗИ СУТРИН В 6:50 ЧАСА. Епицентърът е на 53.1 км на северозапад от град Бузъу. Това показват данните от Националния сеизмологичен център към БАН. Според официалната информация от института това е най-силното земетресение в северната ни съседка за 2022 г.

Трусът е усетен силно и във Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица. Няма данни за разрушения и пострадали.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Двама ранени на Южния пътен възел

БОРБА БГ 2209 четения 0

Голям гаф с изборите, спряха машинното гласуване във Великотърновска област (ОБНОВЕНА)

БОРБА БГ 7300 четения 0

Близо 250 000 лв. от държавата за разкопки в региона

БОРБА БГ 970 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.