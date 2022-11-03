Силно земетресение в Румъния бе усетено и във Великотърновско

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В РУМЪНИЯ С МАГНИТУТ 5,6 ПО РИХТЕР БЕ РЕГИСТРИРАНО ТАЗИ СУТРИН В 6:50 ЧАСА. Епицентърът е на 53.1 км на северозапад от град Бузъу. Това показват данните от Националния сеизмологичен център към БАН. Според официалната информация от института това е най-силното земетресение в северната ни съседка за 2022 г.

Трусът е усетен силно и във Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица. Няма данни за разрушения и пострадали.

Галина ГЕОРГИЕВА