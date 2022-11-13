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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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84 специализанти завършиха квалификационни курсове в Професионалния сержантски колеж към НВУ

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84 СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗАВЪРШИХА УСПЕШНО ДВА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСА В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ към Националния военен университет „Васил Левски“. 38 от тях избраха курса „За длъжност „Заместник-командир на взвод” и приравнени и военно звание „Старши сержант“ – секция „Сухопътни войски“ и проведоха обучението си във Велико Търново.

По същото време в секция „Артилерия и ПВО“ в Шумен подготовката си преминаха 46 специализанти в квалификационен курс „Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание „Сержант“.

Шестима от най-добрите специализанти получиха грамоти за постигнати високи резултати. Директорът на професионалния сержантски колеж офицерски кандидат Крум Вачков връчи отличията на сержант Стефан Иванов, сержант Георги Костадинов и сержант Николай Самокварев, които преминаха обучение във Велико Търново, както и на младши сержант Ганчо Петров, младши сержант Марин Чейреков и младши сержант Кирил Нончев, завършили курса в Шумен.

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