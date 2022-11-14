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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Класиране, есен 2022 г.

БОРБА БГ 38 четения 0 коментара
  1. „Бдин 1923“ (Видин) 47:15    39 т.
  2. „Локомотив“ (Мездра) 39:14    39
  3. „Локомотив“ (Г. Ор.)   41:12    35
  4. „Вихър“ (Славяново) 32:14     32
  5. ОФК „Павликени“ 30:24     29
  6. „Янтра“ (П. Тръмбеш) 38:23     25
  7. ФК „Севлиево“ 36:16     22
  8. „Партизан“ (Червен бряг) 19:22 22
  9. „Ювентус 95“ (Малчика) 21:26    21
  10. „Академик“ (Свищов) 19:25    18
  11. „Левски 2007“ (Левски)  19:31    16
  12. „Ботев 2“ (Враца)  23:30    15
  13. ФК „Дреновец“ 17:42    13
  14. „Боруна“ (Царева ливада) 8:42      9
  15. „Локомотив“ (Дряново) 11:40     8
  16. „Етър ВТ2“                           18:41     7

 

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