Класиране, есен 2022 г.
- „Бдин 1923“ (Видин) 47:15 39 т.
- „Локомотив“ (Мездра) 39:14 39
- „Локомотив“ (Г. Ор.) 41:12 35
- „Вихър“ (Славяново) 32:14 32
- ОФК „Павликени“ 30:24 29
- „Янтра“ (П. Тръмбеш) 38:23 25
- ФК „Севлиево“ 36:16 22
- „Партизан“ (Червен бряг) 19:22 22
- „Ювентус 95“ (Малчика) 21:26 21
- „Академик“ (Свищов) 19:25 18
- „Левски 2007“ (Левски) 19:31 16
- „Ботев 2“ (Враца) 23:30 15
- ФК „Дреновец“ 17:42 13
- „Боруна“ (Царева ливада) 8:42 9
- „Локомотив“ (Дряново) 11:40 8
- „Етър ВТ2“ 18:41 7