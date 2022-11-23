Дядо Григорий става „доктор хонорис кауза“ на Националния военен университет

Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий ще получи почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Националния военен университет „Васил Левски“.

Отличието ще му бъде връчено на 25 ноември по случай 144 години от създаването на Военното училище в България, чийто приемник е НВУ.

Тържеството ще започне именно с двучасова служба на дядо Григорий в храма „Св. Седмочисленици“ още в 8.30 часа.

Ще бъде извършен и военен ритуал по поднасяне на цветя на паметника на Васил Левски и Паметника на възпитаниците, след което слово ще произнесе и началника на НВУ бригаден генерал Иван Маламов.

Сн. Михаил Михалев