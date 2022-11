С „Бяла Коледа“ на Васил Петров започват празничните концерти във Велико Търново

С нова празнична програма „Бяла Коледа“ Васил Петров ще зарадва почитателите си във Велико Търново и ще даде началото на впечатляващи концерти, посветени на Рождество Христово. Той ще пее на 15 декември в читалище „Надежда“.

„Бяла Коледа“ изпълва сетивата с мекотата в гласа на Васил Петров и с усещането за близост, които са негов музикален почерк, с красиви съвместни изпълнения и с мащабния звук на Врачанска филхармония, Йордан Тоновски джаз трио под палката на маестро Христо Павлов. Коледните класики са разработени в аранжименти в суинг, джаз, поп звучене и впечатляващи валсове.

Специални гости в продукцията са брилянтната цигуларка Зорница Иларионова и сопраните Таня Лазарова и Мария Божилова. В програмата са включени класики като White Christmas на Ървинг Бърлин, Silent night, Let it snow, What ever happened to Christmas и други, както и една негова оригинална песен по текст на архимандрит Серафим „Рождество Христово“.

За вярната си публика Васил Петров е подготвил още няколко изненади.