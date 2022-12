Представят туристическия потенциал на Велико Търново в Барселона

За първи път Велико Търново е представен със свой щанд на едно от най-значимите туристически изложения в Европа – Incentive and Business Travel and Meetings Exhibition with Conferences (IBTM), което се провежда в Барселона.

Събитието дава отличен шанс за реклама на различни градове и райони, предлагащи условия за реализация на събитиен туризъм. В програмата са включени множество срещи между мениджъри на туристически компании, семинари и презентации на разнообразна тематика.

Форумът се провежда от 1988 г., а през 2021 г. в него участваха повече от 1400 изложители.

Щандът на Велико Търново и представянето на града като целогодишна дестинация за културен и събитиен туризъм е дело на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“.

Както „Борба“ вече съобщи преди броени дни старопрестолният град бе рекламиран и на престижното международно изложение PHILOXENIA, което се проведе от 18 до 20 ноември в Солун Борсата е една от най-големите на Балканския полуостров, а в нея участие взеха над 690 изложители от 20 страни. Атрактивният щанд и силният интерес към България не останаха незабелязани от организаторите, които отличиха участието на ОТА „Царевград Търнов“ със специална награда.

Туристическият продукт на Велико Търново, заедно с възможностите за развитието му и потенциала бяха представени и по време на още две големи есенни туристически борси – Romanian Tourism Fair в Букурещ и World Travel Market в Лондон.