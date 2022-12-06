Областна футболна група „Юг”, 13-и кръг. Резултати
„Олимпиакос“ (Никюп) – „Владислав 2022“ 3:1
„Янтра“ (Драганово) – „Ботев” (Дебелец) 1:1
ФК „Първомайци“ – „Ботев 33“ (Крушето) 5:0
„Победа“ (Кесарево) – „Росица“ (Поликраище) 1:2
„Белица 2017“ (Килифарево) – почива
„Вихър“ (Добри дял) – „Ботев“ (ГНС) 10:2
„Спортист“ (Козаревец) – „Долна Оряховица“ 1:1
Класиране, есен 2022
|1
|ФК „Първомайци“ – Първомайци
|31 – 5
|28
|2
|ФК „Вихър“ – Добри дял
|36 – 11
|27
|3
|ФК „Долна Оряховица“ – Долна Оряховица
|39 – 18
|24
|4
|ФК „Росица“ – Поликраище
|34 – 21
|22
|5
|ФК „Ботев“ – Дебелец
|28 – 16
|22
|6
|ФК „Спортист“ – Козаревец
|24 – 16
|18
|7
|ФК „Янтра“ – Драганово
|15 – 17
|16
|8
|ФК „Олимпиакос“ – Никюп
|18 – 25
|12
|9
|ФК „Ботев“ – Горско Ново село
|22 – 43
|12
|10
|ФК „Ботев-33“ – Крушето
|14 – 38
|11
|11
|ФК „Белица 2017“ – Килифарево
|8 – 16
|11
|12
|ФК „Владислав 2022“ -Джулюница
|19 – 36
|9
|13
|ФК „Победа“ – Кесарево
|12 – 38
|5