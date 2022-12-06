вторник, декември 6, 2022
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Областна футболна група „Юг”, 13-и кръг. Резултати

БОРБА БГ 42 четения 0 коментара

„Олимпиакос“ (Никюп) – „Владислав 2022“ 3:1

„Янтра“ (Драганово) – „Ботев” (Дебелец) 1:1

ФК „Първомайци“ – „Ботев 33“ (Крушето) 5:0

„Победа“ (Кесарево) – „Росица“ (Поликраище) 1:2

„Белица 2017“ (Килифарево) – почива

„Вихър“ (Добри дял) – „Ботев“ (ГНС) 10:2

„Спортист“ (Козаревец) – „Долна Оряховица“ 1:1

 

Класиране, есен 2022

 

1 ФК „Първомайци“ – Първомайци 31 – 5 28
2 ФК „Вихър“ – Добри дял 36 – 11 27
3 ФК „Долна Оряховица“ – Долна Оряховица 39 – 18 24
4 ФК „Росица“ – Поликраище 34 – 21 22
5 ФК „Ботев“ – Дебелец 28 – 16 22
6 ФК „Спортист“ – Козаревец 24 – 16 18
7 ФК „Янтра“ – Драганово 15 – 17 16
8 ФК „Олимпиакос“ – Никюп 18 – 25 12
9 ФК „Ботев“ – Горско Ново село 22 – 43 12
10 ФК „Ботев-33“ – Крушето 14 – 38 11
11 ФК „Белица 2017“ – Килифарево 8 – 16 11
12 ФК „Владислав 2022“ -Джулюница 19 – 36  9
13 ФК „Победа“ – Кесарево 12 – 38  5

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