Писателката Данна Донку разказа за първите си творчески стъпки

Романът „Каста Дивото сърце“ се родил в пандемията с деца вкъщи и уроци по сръбски

На среща с автограф великотърновската писателка Данна Донку разказа пред свои почитатели за първите си стъпки в писането. В книжарница „Хеликон“ тя представи своите романи „Каста Дивото сърце“ и „Узурпаторките“, които набират все повече фенове сред четящите хора в цялата страна.

Авторката никога не е планирала да става писателка. Двете й книги излизат на бял свят точно когато почти приключва първото й творческо поприще, а именно писането на текстове за песни. Нейна приятелка й предложила да напишат съвместно книга. Започнали, но впоследствие съавторката й се отказала. Точно тогава сестрата на Данна я посъветвала да разкаже своя история върху белия лист. Именно по време на пандемията се ражда и „Каста Дивото сърце“.

Иначе Данна от малка пише стихове и разкази. Но професионално започва да създава текстове на песни преди 14 години.

„Не ми е било мечта да пиша текстове за песни или книги. Имах късмета Стефан Илчев да ми бъде приятел. Започнах първо с него да работя и получавайки демозаписа на първата записана песен с мой текст, веднага се влюбих в това, което чух. И си казах, че трябва да продължа да го правя“, сподели Данна Донку.

Години наред текстове й стават част от любими хитове на много българи, а песента на Стефан Илчев Take me there с нейна лирика се върти дори по MTV. С раждането на децата обаче Данна губи контактите си с много изпълнители и постепенно кариерата й на текстописка остава на заден план. За сметка на това обаче тя се отдава на четенето.

Споделя, че книгите се реализират по-бързо от текстовете за песни. Романът „Каста Дивото сърце“ е написан само за два месеца.

„Написах книгата по време на пандемия, когато децата не ходеха на градина, когато учех сръбски. Тогава се убедих колко съм продуктивна, когато съм натоварена. Открих, че мога да правя много неща едновременно и да се получават добре. Спомням си, че децата скачаха върху мен, когато пишех някои от главите. Тази книга имаше читатели и редактори още преди да съм я написала“, обясни още Данна.

Михаил МИХАЛЕВ