Световно признание за Румяна Начева и конкурса „Сребърна Янтра” в Дубай

Дарена Станева от ДЕС „Румина” с първа награда в конкурса „Golden Palm”

На специална и изискана церемония в Дубай в самия край на годината, WAPA (Световна асоциация на сценичните изкуства) раздаде своите годишни награди. За чест на Велико Търново, призът “The best organizer of international festival in Bulgaria” за 2022 г. бе спечелен от Румяна Начева – създател, продуцент и директор на Международния конкурс за млади таланти „Сребърна Янтра”. Наградата на г-жа Начева беше връчена лично от президента на WAPA Арман Гукасян в присъствието на представители на 32 държави от цял свят.

„Дубай сам по себе си е много впечатляващ. Церемонията на кораб в Дубайския залив под ярките светлини на небостъргачите е неописуема красота, но признанието на WAPA и получената награда – остават завинаги в сърцето ми и ще запомня за цял живот! Оскарът е достижение, което „Сребърна Янтра” получи в годината на своя 20-ти рожден ден. Винаги съм се старала да се съизмервам с най-добрите и съм безкрайно благодарна на всички, които през годините приеха моята кауза „Сребърна Янтра” и помагаха за утвърждаването на имената на конкурса, на В. Търново и на България на музикалната карта на света. Горда съм, че от сцената на МДТ „К. Кисимов” тръгва пътят на много ярки млади таланти. Нашият конкурс от първото си издание до днес има строга предварителна селекция и това е гаранция, че тук идват най-добрите. Носителите на Гран при „Сребърна Янтра” през годините са вече истински звезди” – споделя Румяна Начева.

Още едно голямо признание за България в Дубай бе и връчването на приза „The best youngest singer in the world`2022” на талантливата 16-годишна Елизабет Захариева от Плевен, която широката публика у нас познава и от последното издание на „Гласът на България”.

„В рамките на седмицата на WAPA в Дубай се проведе и Международният конкурс “Golden Palm”, в който имах честта да журирам – 178 участници от 32 държави. В този конкурс България беше представена от Дарена Станева, 12 г. от ДЕС „Румина” (ВТ) и Елизабет Захариева, 16 г. от Плевен. Бети спечели всички възможни най-високи награди – Супер Гран при и 2 Гран при в кат. „Поп” и „Мюзикъл”, а нашата Дари – първо място в кат. „Поп” в своята възрастова група. За Дарена това бе голямо изпитание, но и огромен опит и най-вече – сериозен успех. Тя се представи с песента “Hush, hush” на The Pussycat Dolls. Имах честта като член на международното жури да връча наградите на всички първи места в отделните възрастови групи” – допълва Р. Начева.

За всички участници във „WAPA WORLD GRAMMY AWARD – DUBAI `2022“ и конкурса “GOLDEN PALM” организаторите бяха предвидили богата културна програма – посещения на фантастичните цветни градини “Miracle Garden” – дом на 1 200 000 растения, на най-големия атракцион “Global Village” с неговите 90 тематични павилиона, плаж на Персийския залив и сафари с джипове в пустинята с гостуване в лагер на бедуините…

Сн. личен архив