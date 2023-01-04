Задържаха румънски турист, ритал кошове за смет и удрял с юмруци автомобили

Съдът във Велико Търново му наложи глоба от 350 лева за хулиганство

Глоба в размер на 350 лв. е наложил Районен съд – Велико Търново на 32-годишен румънски гражданин за хулиганство. В понеделник малко след полунощ пред заведение в областния град той е нарушил обществения ред, като във видимо нетрезво състояние е ритал кошове за смет и удрял с ръце паркирани в близост автомобили. След намесата на полицията е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.