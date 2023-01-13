Кола блъсна възрастна пешеходка във Велико Търново

82-годишна пешеходка е пострадала при пътен инцидент във Велико Търново. Произшествието е станало на 12 януари около 17,00ч. на ул. «Мармарлийска» в областния град. По първоначална информация лек автомобил «КИА», управляван от 30-годишна жена от Габрово, е връхлетял върху пресичащата на необозначено за целта място пешеходка. Тя е настанена за лечение във великотърновската болница с фрактура на прешлен. По случая е започнато досъдебно производство.