Направиха климатична пътека в търновския парк „Света гора“

КЛИМАТИЧНА ПЪТЕКА ЩЕ НАСОЧВА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА В СТАРАТА СТОЛИЦА КЪМ ПРОБЛЕМА С ПРОМЕНИТЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА, провокирани от глобалното затопляне. Тя ще бъде открита в парка „Света гора” и е с дължина над 1 километър. Идеята е, докато посетителите се разхождат, да разглеждат постери за това как климатичните промени влияят на животните, растенията и техните природни домове.

Откриването на екопътеката ще се случи на 22 януари от 14:30 часа. Дейността се организира от TarnovoRuns с финансовата подкрепа на проект Game over? Do not let climate change end the game, изпълняван в България от Българска фондация „Биоразнообразие“.

По време на събитието еколози ще проведат беседи с присъстващите, ще разкажат за градския топлинен остров, за емисиите въглероден диоксид и климатичните промени.

„Ще покажем примери от района, ще приведем научни доказателства, ще обясним процеси, ще представим решения и вдъхновяващи постижения, за да може всеки да погледне заобикалящата го среда през призмата на климатичните промени и да усети необходимостта от природосъобразност на ежедневните си навици”, посочват организаторите.

Първата климатична пътека в региона бе създадена в Никюп миналата есен. Очаква се такива да започнат да функционират през 2023 г. и в Ново село и Горна Липница.

Галина ГЕОРГИЕВА

Сн. архив