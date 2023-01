Представители на ВТУ участваха във форум за коронавируса и последиците от него

На форум в град Торент, област Валенсия си дадоха среща учени, общественици и представители на общинските администрации, за да разискват и коментират политиките, мерките, дейностите и добрите практики, които общините са педприели в боба с коронавируса. Партньори по проекта HAVE YOUR SAY PROJECT FIRST MEETING AGENDA са Общинате Велико Търновопа, Кюл (Германия), Славонски брод (Хърватия) и домакините от Испания. От Великотърновския университет участваха студентът Мартин Найденов и гл.ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева от катедра „Политология, социология и културология“. Нашите представители изнесоха презентация, участваха в уършоп на тема „Фокус и дискусия върху дейностите за участие на общините по време на извънредната пандемия: Какви са най-добрите практики? Прозрачност и открито управление: Поглед към бъдещето и др.

Във форума участваха също общински съветници, частни компании и представители на гражданското общество.

Великотърновци се разходиха из Валенсия и разгледаха музеите и забележителностите на града.