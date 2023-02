Том Джоунс пее на 19 юни в зала 1 на НДК (видео)

Том Джоунс ще има концерт на 19 юни в зала 1 на НДК, съобщават организаторите от Fest Team и Live Nation. Събитието е част от световното турне Аges and Stages.

С кариера, продължаваща повече от шест десетилетия, уелският изпълнител е смятан за един от най-великите певци на всички времена, продал над 100 милиона плочи и получил множество награди.

Макар да е добре познат с хитове като Sex Bomb, Delilah, Mama Told Me Not to Come, Green, Green Grass of Home, които се знаят наизуст от няколко поколения меломани, той е преди всичко разнообразен изпълнител с истинска ритъм енд блус душа, коментират организаторите.

Кариерата му е изпълнена с многобройни отличия и признания, включително ценното рицарско звание от кралица Елизабет Втора през 2006 г., множество награди BRIT, награда Silver Clef, престижната награда на Music Industry Trusts и награда Hitmaker от „Залата на славата на авторите на песни в САЩ“.

Том Джоунс участва и във филмови продукции- като Mars Attacks на Тим Бъртън и Playhouse Presents: King of The Teds за Sky Arts.

Наред с турнетата и новите записи, Джоунс продължава да бъде и активен играч в индустрията като дългогодишен треньор на The Voice UK и като ценен участник в различни събития и предавания като 25-ата годишнина на MusiCares и наградите „Грами“, както и много други за благотворителни каузи. Автобиографията му Over The Top And Back е бестселър, а издаденият през 2021 г. албум Surrounded By Time го направи най-възрастния певец, заемащ място номер 1 в класацията за официални албуми на Обединеното кралство с албум с нов материал, изпреварвайки Боб Дилън.

БТА