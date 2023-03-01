Спорт 

Горнооряховските хандбалисти минаха победно през зала „Орловец“

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В мач от 13-ия кръг на Елитната републиканска хандбална група горнооряховският „Локомотив” победи „Чардафон” (Габрово) като гост с 22:30 (11:13). В спортна зала „Орловец“ „железничарите“ поведоха с 1:5 в самото начало на срещата. Постепенно домакините изравниха в средата на полувремето 6:6. Равностойната игра се запази до края, когато гостите отбелязаха два безответни гола и се оттеглиха на почивката при резултат 11:13.

През втората част „локомотивци” вдигнаха оборотите. Бележеха с лекота и поддържаха комфортна разлика от 4-5 гола. Габровските хандбалисти не намериха сили за обрат и чуха финалната сирена при резултат 22:30.

„Локомотив“: Стефан Димитров, Любен Иванов, Любослав Димитров, Тодор Калчев, Петър Николов, Емилиян Синигеров, Николай Генов, Георги Кръстев, Божидар Симеонов, Кристиян Йорданов, Иван Петков, Веселин Чакмаков, Димитър Георгиев, Михаел Иванов, Георги Аврамов.

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