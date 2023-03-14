„Още по-редки тъпанари“
16 МАРТ 2023г. /четв./ от 19:00 часа в Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ гр. Велико Търново гостуват МАЯ НОВОСЕЛСКА, ЯВОР БАХАРОВ, РОБЕРТ ЯНАКИЕВ, ЯСЕНА ГОСПОДИНОВА, ПЕТЯ ВЕНЕЛИНОВА, ИВАЙЛО СПАСИМИРОВ, ИВАНА КЕРАНОВА, РОСТИСЛАВ ПАНКОВ в криминалната комедия „ОЩЕ ПО-РЕДКИ ТЪПАНАРИ“
Режисьор: ТЕДИ МОСКОВ
Режисьор: ТЕДИ МОСКОВ
Сценография и костюми: Свила Величкова и Ванина Цандева
Музика: Антони Дончев
Музика: Антони Дончев
ПРОДЪЛЖЕНИЕ на спектакъла „РЕДКИ ТЪПАНАРИ“, вдъхновено от филмите на Марио Моничели, Дино Ризи и Пиетро Джерми
БИЛЕТИ на КАСА в Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ – 062 / 623 531, 0886 / 755 554
Работно време: 10:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00 часа
РЕЗЕРВАЦИИ на 0886 / 755 554; 0898 / 293 951