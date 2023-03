31 квоти за Световните финали в Прага за „Виргиния балет“

Поредни успехи завоюваха момичетата от „Виргиния балет“ от World Dance Contest Bulgarian Qualifier. Те спечелиха и 31 квоти за Световните финали в Прага през юни. На конкурса, провел се в American English Academy, 30 момичета от три възрастови групи участваха с 34 танца. Голяма част от тях те изпълниха за първи път и успяха да спечелят сърцата на журито и публиката, с което и високи оценки и точки.

Малките танцьорки от втора група спечелиха първо място и златна купа с характерен танц – „Ирландски“. Спечелиха второ място и сребърна купа в класически балет „Пролетно пробуждане“, където децата се преобразяват в зайчета, катерички, лисички и еленчета. А дебютът им в „Малки перли“ – класически балет, им донесе трето място и бронзова купа.

От трета група също ще представят България на Световното по танци с хореографиите Another day of sun – стил джаз, в изпълнението на Елена Ангелова, Леа Николова и Красияна Гърдева, за който имат златни медали и първо място. Ndeko duet, който изпълняват Леа Николова и Красияна Гърдева, завоюва златни медали в модърн. В същата категория София Таранец и Рая Маринова станаха трети и имат бронзови медали за хореографията на The water poem. „Светит месяц“ спечели първо място и злато в характерни танци. А като група Сияна Гецова, Елена Ангелова, Рая Маринова, София Таранец, Красияна Гърдева и Леа Николова имат три първи места и златни купи в категория 10-13-годишни за хореографиите на екипа Казарини – валс My Melody, „Ружа“ и Sea story (дебют). Трето място имат в характерни танци с Jota Aragonesa. Много призови места спечелиха момичетата и като солистки.

Преди Световните финали в Прага момичетата от балета ще поставят на сцена танцовия спектакъл „Тайната градина“. По него работят с фондация Youth Foundation. Той се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и партньори Младежки дом – Велико Търново, и читалищата в Лясковец, Елена и Вършец.