Неразкритото и до днес убийство на рапъра Тупак Шакур отново попада в светлините на прожекторите в Лас Вегас

Полицията в Лас Вегас потвърди, че е издала заповед за обиск във връзка с неразкритото и до ден днешен убийство на Тупак Шакур, което връща случая отново в светлините на прожекторите близо 30 години след смъртта на известния рапър, съобщават световните осведомителни агенции.

Тупак, една от най-продуктивните фигури в хип-хопа, е застрелян в нощта на 7 септември 1996 г. при стрелба от кола в Лас Вегас. Рапърът е на 25 години.

Досега не са извършени арести. И все пак вниманието към случая, съпътстван от множество теории на конспирацията, продължава десетилетия наред.

Полицейското управление на Лас Вегас съобщи в изявление, че претърсването е извършено в понеделник в близкия град Хендерсън, но не разкри дали е идентифициран заподозрян. Остава неясно какво и къде са търсили органите на реда. Според ДПА те са претърсили къща в района.

Цитирайки текущото разследване, говорителят на отдела Аден Окампо Гомес каза в кратко телефонно обаждане, че не може да предостави повече подробности за най-новото развитие на случая.

В Невада няма ограничение във времето за наказателно преследване по дела за убийства.

Тупак е прострелян, докато седи в черно BMW с рапъра Марион „Сюдж“ Найт, който ръководи лейбъла „Дет роу рекърдс“ (Death Row Records). Според полицията двамата са чакали на червен светофар близо до Лас Вегас Стрип, когато бял кадилак спира до тях и от него е произведена стрелба. Прострелян няколко пъти, Тупак Шакур е откаран по спешност в болница, където умира шест дни по-късно.

В миналото полицията в Лас Вегас е казвала, че разследването бързо попада в задънена улица, отчасти защото свидетелите отказват да съдействат.

Смъртта на Тупак настъпва в разгара на враждата му с рап съперника Ноториъс Би Ай Джи, който е прострелян смъртоносно шест месеца по-късно.

По това време двамата са в центъра на прословутото съперничество между Източното и Западното крайбрежие, което е определящо за хип-хоп сцената в средата на 90-те години на миналия век. Враждата се разпалва, след като Тупак е тежко ранен при друга стрелба по време на обир във фоайето на хотел в центъра на Манхатън.

Шакур открито обвинява Ноториъс Би Ай Джи и Шон „Диди“ Кумс, че са знаели предварително за стрелбата, което и двамата категорично отричат. Враждата се ожесточава, което води до сериозно разделение сред хип-хоп общността и феновете.

Роденият в Ню Йорк Тупак Шакур представлява Западното крайбрежие, след като подписва договор с базираната в Лос Анджелис компания „Дет роу рекърдс“. Той често си разменя словесни удари в медиите и чрез песни. Ноториъс Би Ай Джи и Шон „Диди“ Кумс идват от Източното крайбрежие, представлявайки базирания в Ню Йорк лейбъл „Бед бой рекърдс“ (Bad Boy Records).

Считан за един от най-влиятелните и многостранни рапъри на всички времена, шесткратно номинираният за „Грами“ Тупак Шакур има пет албума номер едно: „Me Against the World“ от 1995 г., „All Eyez on Me“ от 1996 г. и издадените посмъртно „The Don Killuminati: The 7 Day Theory“ от 1996 г., записан под името Макиавели, както и „Until the End of Time“ от 2001 г. и „Loyal to the Game“ от 2004 г.

Неговата професионална музикална кариера продължава само пет години, но Шакур си осигурява 21 сингъла в класацията Хот 100 на „Билборд“, в това число намерилите място в Топ 10 хитове „Dear Mama“ и „Old School“ през 1995 г. и най-известната му песен от 1996 г. „How Do U Want It/California Love“.

Шакур е продал 33 милиона копия от албумите си. През 2017 г. рапърът е въведен посмъртно в Залата на славата на рокендрола. През юни тази година Тупак получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата.

БТА