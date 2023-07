Шест първи награди за ДЕС „Румина” от международен конкурс в Белград

От столицата на Сърбия – Белград, пристигнаха отново радостни новини за талантите на Студио „Румина” при Военен клуб – Велико Търново.

В популярния международен конкурс „Angel Voice” – Summertime online edition, шест момичета от студиото спечелиха един трофей в групата, шест първи и една трета награди в своите категории.

Виктория Ганчева в кат. „Филмова музика” за песента на Елвис Пресли „Can’t Help Falling In Love With You” бе отличена с първа награда и трофей във 2-ра възрастова група.

Петгодишната Александра Иванова за песента „Hava Nagila”, изпълнена на иврит, получи две първи награди в кат. „World Hit” и “Ethno music”. Наскоро Алекс се завърна и с награда от голям международен конкурс в Молдова. Дарена Станева, 13 г., също завърши това си участие в Белградския конкурс с първа награда в кат. “Rock & Roll” с вечния хит на Queen “The Show Must Go On”.

„Щастлива съм от спечелените награди, но признавам, най-много се радвам на първите места в кат.

„Песен на роден език” на Василена Василева (17 г.) и Божидара Якимова (13 г.). Нашите момичета се включиха в конкурса с две български песни, а това крие известен риск, защото журито е от различни страни и по различен начин възприема нашата музика.

Поздравления и за малката Хриси Машова, която скоро навърши 7 години, но участва с песен на испански език – „Chocolate”, преборвайки се за 3-та награда в своята възрастова група.

Равносметката от участието в конкурса “Angel Voice” в Белград е радваща и заслугата е както на децата, така и на вокалния педагог Милена Димитрова, на родителите и на общата ни вяра в екипната работа”, сподели Румяна Начева, ръководител на естрадното студио.

Талантите на Студио „Румина” продължават подготовката си за нови участия – присъствено и онлайн в конкурси, фестивали и концерти у нас и в чужбина. В ход е и работата по 21-ото издание на международния конкурс „Сребърна Янтра” (28 септември – 2 октомври) във Велико Търново. Приемът на заявки е отворен до 27 август. Организаторите напомнят, че „Сребърна Янтра” освен конкурс за индивидуални изпълнители от 5 до 25 години е и единственият конкурс с уникалната категория „Пеещи семейства”.